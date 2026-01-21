強硬な移民政策を進めるトランプ政権、その矛先は移民を支援する人にまで向けられ始めています。2期目の就任から1年となった20日、記者会見に臨んだトランプ大統領。その冒頭、ミネソタ州で逮捕された“凶悪犯罪者”だとする写真を掲げながら、こう投げかけました。アメリカトランプ大統領「こんな人たちと一緒に暮らしたいか」背景には、今月、ミネソタ州で起きたある事件があります。今月、ミネソタ州でICE＝移民・税関捜査局