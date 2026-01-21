全日空によりますと、午後2時時点で、大雪の影響できょう、日本海側の空港を発着する便を中心に8便の欠航を決めたということです。およそ400人に影響が出るとしています。また、あすについてもすでに5便の欠航を決めました。日本航空は午後4時時点で、北海道の空港を発着する便を中心に、きょう、15便の欠航を決めていて、およそ500人に影響が出るとしています。