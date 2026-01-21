ブリヂストンスポーツの新ゴルフボール発表会が21日、都内で行われ、男子ツアー4勝の堀川未来夢（33＝WaveEnergy）、同3勝の木下稜介（33＝AKRacing）、女子ツアー3勝の桑木志帆（22＝大和ハウス工業）ら契約プロ7人と、特別ゲストとしてお笑いコンビ「千鳥」のノブが出演した。2月6日発売の新ボールはトッププロが求める「飛んで、止まる」という性能をさらに磨き上げるために設計思想の核となる「スピード＆スピンコントロ