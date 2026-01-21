歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラムを更新。フォロワーのリクエストに応える投稿をしました。【写真を見る】【浜崎あゆみ】フォロワーのリクエストに応え ネイルとエアロバイクを披露「バイク動画じゃない事への総ツッコミよwww」浜崎さんは「ネイルちゃんと見たいと沢山いただいたのでアップしまする」と綴り、自身のネイルを写した動画を投稿しました。 動画に映るピンク色のネイルは、角度によって光り輝き、ラ