NEXCO東日本などによりますと、大雪の影響できょう午後6時から、▼北陸自動車道の砺波インターチェンジから朝日インターチェンジの間で予防的通行止めを実施するということです。また、午後8時からは、▼北陸自動車道の朝日インターチェンジから三条燕インターチェンジの間、▼関越自動車道の六日町インターチェンジから長岡ジャンクションの間、▼上信越自動車道の長野インターチェンジから上越ジャンクションの間で予防的通行止