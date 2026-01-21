元WBO世界バンタム級王者のジェーソン・モロニー（34＝豪州）が21日までに更新されたYouTubeチャンネル「格闘キャスト」にゲスト出演。バンタム級に転向した井岡一翔に興味を示した。井岡は日本男子初の5階級制覇へ昨年大みそかにバンタム級に転向。4RKO勝利でバンタム級初陣を飾った。試合後には「井上拓真チャンピオンに挑戦したい」と対戦表明した。ジェーソンは「本当は弟（アンドリュー）が戦いたがっていた。実現しな