洗練されたフランス菓子で世界中を魅了するピエール・エルメ・パリから、東京らしさを詰め込んだ特別な焼き菓子ギフトが登場します。2026年1月21日（水）より、グランスタ東京ブティック限定で発売される「アンコントゥルナーブル ド トウキョウ」は、日本と東京をテーマにしたイラスト入りボックスと、ブランドを代表するフィナンシェ3種を楽しめる贅沢な詰め合わせ。旅の思い出や大切な人へのギフトにぴったり