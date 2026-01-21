「幌延深地層研究センター」の地下500メートル地点の調査坑道に立つ日本原子力研究開発機構の職員＝21日午前、北海道幌延町の幌延深地層研究センター原発から出る高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の最終処分技術の開発を進める日本原子力研究開発機構の「幌延深地層研究センター」（北海道幌延町）で、研究に使う調査坑道を地下500メートル地点に新たに設ける工事が完了し、センターが21日、報道陣に公開した。高レベル放射性