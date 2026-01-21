大阪府の吉村洋文知事（日本維新の会代表）の辞職に伴う出直し知事選（２２日告示、２月８日投開票）が、選挙戦になる見通しとなった。吉村氏に加え、新人で政治団体「無所属連合」共同代表の大西恒樹氏（６１）が２１日、立候補する意向を表明した。出直し知事選は、３度目の「大阪都構想」への挑戦に向けて、吉村氏が仕掛けた。日本維新の会以外の主要政党は独自候補の擁立を見送っている。