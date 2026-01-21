スイスに向かっていたアメリカのトランプ大統領は、大統領専用機「エアフォース・ワン」の電気系統のトラブルで、出発が2時間以上遅れました。トランプ大統領は20日夜、スイスで開催中の世界経済フォーラムの年次総会「ダボス会議」に出席するため、大統領専用機でワシントン近郊の空軍基地を出発しました。しかし離陸直後、客室内の照明が一時的に消えるなど電気系統のトラブルが発覚したことから、空軍基地に引き返しました。ト