鈴木亮平さん主演の日曜劇場『リブート』第1話が1月18日に放送されました。【写真】鈴木亮平が「可愛すぎた」と評判のシーン『リブート』は、妻殺しの疑いをかけられたパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけようと、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木亮平）の顔に変えて生きる（リブート）する物語。嘘と真実が入り乱れる、日曜劇場史上類を見ない怒涛のスピードで展開していく「エクストリームファ