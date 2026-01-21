「プリウス“スーパーカー”」がスゴい！2026年1月9日から11日まで開催された「東京オートサロン2026」には、さまざまな車両が出展されていましたが、自動車用ライト＆テールランプを主に扱う「クリスタルアイ」のブースでは、インパクト大な「プリウス（60系）」が初公開されました。この車両はクリスタルアイの新作である60プリウス用テールランプのイメージに合わせて、奈良県にある「ボディショップキクタ」が手掛けたもの