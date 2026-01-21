優れた航続距離を実現したシティコミューターホンダは、110ccクラスに相当する新型の電動二輪パーソナルコミューター「Honda UC3（ホンダ ユーシースリー）」を発表しました。この新しいモデルは、今春からタイとベトナムで順次発売される予定です。【画像】超カッコいい！ ホンダの最新スクーター「UC3」を画像で見る（7枚）UC3は、“Intelligent Urban Life Partner”を開発コンセプトに掲げたスクータータイプのモデルで