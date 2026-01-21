瀬戸内地方は寒気や湿った空気の影響でおおむね曇りで、雪や雨の降っているところがあります。21日夜も岡山県北部を中心に雪が降るでしょう。雷を伴うおそれがあります。岡山県北部では22日の昼前にかけて、大雪に十分注意してください。 22日も海沿いを中心に風が強まる見込みです。朝の最低気温は岡山でマイナス3度、津山でマイナス4度、高松で0度でしょう。21日朝と同じくらいの冷え込みになります。日中の最高気温は岡山で5度