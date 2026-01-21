どうなる中国地方の雪？ 気象庁によりますと、あす（２２日）にかけて、中国地方の上空約１５００メートルには平年より５度以上低い氷点下１２度以下の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まる見込みだということです。 【画像をみる】「居座り寒波」いつ、どこで降る？雪雨シミュレーション 冬型の気圧配置は２５日頃にかけて続くでしょう。また、山陰では２２日昼前にかけて大気の状態が非常に不安定となり、