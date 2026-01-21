せんべいなどを製造販売する「もち吉」（福岡県直方市）は、本社や生産工場がある同市の拠点「もちだんご村」に、商品の販売や飲食を一体化した複合店を3月上旬にも開業する方針を明らかにした。近くの直方本店は今月31日に閉店し、店舗機能を同店に移す。同社によると、もちだんご村の敷地内に新店舗を建設中で、近隣の豆腐店なども集約。焼きたての餅「おやき」やうどんのイートインもできるようにするという。同社は2023