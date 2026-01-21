今シーズン最強の寒波で全国各地で大雪となっています。物流にも影響が出ていて、各社が配達遅延の見込みを公表しています。ヤマト運輸によりますと、大雪の影響で室蘭市、江別市、伊達市、登別市、蘭越町、壮瞥町など、後志や胆振方面を中心に配達の遅れが生じています。 佐川急便によりますと、１月２１日から２５日にかけて、道内でも荷物の発着に遅れが発生する可能性があるということです。日本郵便は今後、全国の日