ブリヂストンスポーツが21日、2月6日に発売する新ボール『TOUR B X』『TOUR B XS』の発表会を都内で開催した。【写真】これがBS新ボールだ！契約プロ6人が登場し、華やかなトークショーも実施。司会は宮里聖志が務め、木下稜介、堀川未来夢、清水大成、桑木志帆、鶴岡果恋、伊藤愛華が新ボールの魅力をそれぞれの視点で語った。軽快な掛け合いで、会場は大盛り上がり。さらにスペシャルゲストとして、お笑い芸人・千鳥のノブさんも