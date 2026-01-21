女優でモデルの飯豊まりえ（28）が21日、自身のインスタグラムを更新。自身初の写真展を開催することを発表した。飯豊は「突然ですが、この度、写真展を開催することになりました」と報告。写真展のタイトルは「日々の裏地。或いは、覚え書き。」。「コンパクトなフルサイズ一眼カメラ『LUMIX S9』で撮影した作品が展示されます」と紹介した。東京・LUMIX BASE TOKYOにて30日から2月12日まで行われる（入場無料）。「私