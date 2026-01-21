プロ野球・広島は21日、ドラフト4位で入団した工藤泰己投手が広島市内の病院で受診し、右大腿二頭筋腱膜部損傷と診断されたことを発表しました。2月1日の春季キャンプスタート直前のルーキーの悲報となりました。