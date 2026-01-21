リサイクルのため、ガラス板（上）と表面部分のシートに分けられた太陽光パネル＝19日、東京都大田区政府は大規模太陽光発電所（メガソーラー）の事業者などを対象に、太陽光パネルのリサイクルに関する計画を事前に策定するよう義務付ける方針を固めた。パネルに含まれる銀やアルミニウムといった資源の再利用が不十分な場合、政府が計画の変更を勧告、命令できるようにする。2030年代後半にパネルの大量廃棄が予想される中、資