在日ロシア通商代表部の元職員が、精密機械メーカーの機密情報を不正に入手したとして書類送検された事件に関し、木原官房長官は２１日の記者会見で「在任中に滞在目的を逸脱して送検に至ったことは遺憾だ」と述べた。外務省は同日、こうした日本の立場をロシア側に申し入れた。木原氏は「国民の安全安心を守るため、外国の機関等による諸工作に対し厳正に対処しなければならない」と強調し、スパイ活動を防止する法整備の必要