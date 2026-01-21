アジア・コモディティ騰落率ランキング＝01/21営業日時点＝ 上海重油 0.87％ 上海ゴム 0.41％ 大連とうもろこし 0.22％ 大連ポリエチレン 0.01％ 上海異形鉄筋 -0.47％ 上海銅 -0.8％ ＊数値は前日比％