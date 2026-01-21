やや円高推移、ドル円再び１５８円台割れ＝ロンドン為替 ロンドン朝方は、やや円高の推移となっている。ドル円は157.90付近と再び158円台割れに沈んでいる。ユーロ円は185.00付近、ポンド円は212.23付近に本日の安値を広げている。本日は日本長期債利回りの上昇が一服しており、円安圧力が緩和される一因となっているようだ。ベッセント米財務長官からも「日本は市場を安定させるだろう、連絡取り合っている」との言及