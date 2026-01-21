（カメラマン）「現在、朝の7時です。粒の細かい雪が降り始め地面にはうっすらと雪が積もっています」各地で身が縮むほどの寒さとなった21日の静岡県内。朝、御殿場市では車のライトに照らされた雪がキラキラと舞う様子が見られました。また、道路の脇にはうっすらと積もった雪も。21日の各地の最低気温は、浜松市佐久間で氷点下4.5℃、御殿場市で氷点下2.7℃、菊川市で氷点下1.8℃となるなど各地で厳しい寒さに。突然やってきた寒