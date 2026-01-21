健康上の理由で、参院議員を辞職するれいわ新選組の山本太郎代表が２１日、都内で記者会見を行った。山本はこの日、ＹｏｕＴｕｂｅで「多発性骨髄腫、血液のがん、その一歩手前にいる。進行させないことを最大のテーマに、今生きないと命を失いかねない」などと語っていた。会見では「無期限の活動休止」であるが、２８年１２月までの党代表任期中の復帰を目指していくことを表明した。議員辞職を選んだ理由について、障害を