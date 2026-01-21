ＮＡＲは１月２１日、世代別牝馬重賞シリーズ「グランダム・ジャパン（ＧＤＪ）２０２６」の概要を発表した。古馬は春秋の２シーズン制で、春はクイーン賞（２月１１日、船橋）からエンプレス杯（５月１３日、川崎）までの７戦、秋はスパーキングレディーＣ（７月８日、川崎）からＪＢＣレディスクラシック（１１月３日、金沢）まで９戦を行う。３歳は桜花賞（３月１８日、浦和）から関東オークス（６月１７日、川崎）まで７戦