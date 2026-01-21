◆テニス▽全豪オープンテニス第４日（２１日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）【メルボルン（オーストラリア）２１日＝吉松忠弘】３度目の優勝を狙う世界ランキング１７位の大坂なおみ（フリー）の２回戦は、日本時間２２日、センターコートに次ぐ規模のマーガレット・コート・アリーナ夜の部第１試合に組み込まれた。日本時間午後５時開始の予定だ。大坂は、同４１位のソラナ・チルステア（ルーマニア）と対戦する。