グリーンランドをめぐるアメリカとヨーロッパの対立への懸念が強まる中、安全資産とされる金の国内小売価格が初めて2万7000円を超えました。グリーンランドをめぐってトランプ政権がヨーロッパに対し強硬姿勢を示す中、市場では追加関税をかけあう事態への警戒感が強まっています。金の国内価格の指標となる田中貴金属工業の店頭小売価格は、21日午後2時時点で1グラムあたり2万7287円となりました。価格が連動しやすい銀やプラチナ