きょう、都内の老舗寿司店では、今年初めての恵方巻を作っていました。元々は「七福神」にかけて7種類の具材を入れ込むのが基本とされる縁起物ですが…店主は苦しんでいました。栄すし総本店和栗良文 店主 「もう限界、7品目も入ってますからね。儲けは抜きです」それもそのはず。「恵方巻」に使われる食材は軒並み値上がりが続いているのです。なんといっても不可欠な「コメ」。こちらは前の年より30％以上の上昇。さ