日本プロ野球選手会は21日、都内で日本野球機構（NPB）と事務折衝を行い、選手会の森忠仁事務局長が、阪神のドラフト1位・立石（創価大）の故障を受けて新人合同自主トレの制度見直しを求めている藤川監督から20日に直接電話を受けたことを明かした。森事務局長は「考える時でもあるのかなと思う。検討する余地がある」と語った。12月と1月は監督やコーチが指導できず、新人はトレーナーと球団が運営する合同自主トレに参加し