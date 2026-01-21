いわき信用組合の看板いわき信用組合（福島県いわき市）が反社会的勢力に多額の資金を提供していた問題で、財務省東北財務局（仙台市）は21日、金融庁などに虚偽の報告や説明をしたとして、協同組合による金融事業に関する法律違反の疑いで、いわき信組と元役員ら当時の経営陣を福島県警に告発した。金融庁と東北財務局によると、調査結果の報告書に事実と異なる記載をしたほか、検査に対し、不正に関する重要情報を保存したと