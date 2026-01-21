◇天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権大会(2026年1月20日〜25日、東京体育館)全日本卓球選手権大会に挑む松島3兄弟。長男・輝空選手が試合に臨む妹と弟にエールを送ります。卓球・全日本選手権が20日開幕。昨季男子シングルスで初優勝を飾った松島輝空選手が会見に登場しました。「去年は自分の中で確実に優勝出来るっていう自信はなかった。今年は実力が付いてきて出来る力があると思っている」と連覇へ意気込みます。今大会