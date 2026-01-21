2026年から自動車レースの最高峰「F1」に本格復帰するホンダがパートナーシップを組むアストンマーティンに供給する動力源「パワーユニット」を初公開した。ホンダは、F1人気をけん引したアイルトン・セナとともに1980年代中盤から黄金時代を築き、2021年にはドライバーズチャンピオンを獲得した。ホンダが5年ぶりに参戦する2026年のF1は、レギュレーションが大きく変わる激動のシーズン。サステナブル燃料の使用が義務化されるな