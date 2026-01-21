日本共産党は消費税の廃止を目指しつつ、緊急で税率を5％に引き下げることや、原発の再稼働・新増設には反対することなどを盛り込んだ衆議院選挙の公約を発表しました。共産党田村智子 委員長「主権者、国民を置き去りの党利党略の政治。ここに対して、主権者、国民の厳しい審判を下そうというふうに呼びかけています」共産党の田村委員長は、会見で「暮らし、平和、人権、国民のためにぶれずに働く」と銘打った衆院選の公