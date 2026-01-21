帝国劇場の一時休館にあたり、劇場資材をリメイクして生まれ変わらせるプロジェクト「帝劇 Legacy Collection」。日比谷シャンテの3階特設会場では、2026年1月17日から3月1日まで、アイテムを体感できる「帝劇 Legacy Collection 展-2026 Winter-」が開催中です。また、2月14日までは東京・西麻布のKARIMOKU RESEARCH CENTERでも開催されています。劇場内の感動が再び...客席のモケット生地やロビーや喫茶の照明、ロビー柱の自然石