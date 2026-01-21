今シーズン最強クラスの寒波により、新潟県内は21日夜から平地でも大雪のおそれがあります。気象情報会社のウェザーニューズによると県内は大雪だけでなく、低温にも注意が必要です。寒波のピークは25日（日）頃とみられ、その後いったん寒気が抜ける見込みですが、28日頃から次の寒気が入ってくるとみられ、気温の低い状態は1月いっぱいは続く見込みです。水道管の凍結や、路面の凍結など十分注意してお