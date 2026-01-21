和菓子の製造・販売を手掛ける岡山市の源 吉兆庵グループが、自社農園の1つにマスカット・オブ・アレキサンドリアの苗木を新たに植樹しました。 【写真を見る】源 吉兆庵自社農園でマスカット・オブ・アレキサンドリア180本植樹【岡山】 源 吉兆庵グループが運営する岡山市南区の第三農園に、180本の苗木が植えられました。マスカット・オブ・アレキサンドリアの生産農家が減少する中、和菓子に使う素材の安定供給