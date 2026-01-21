『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が、2月6日より日本アニメ映画史上初のIMAX特別上映版で上映されることが決定した。 参考：『鬼滅の刃 無限城編』が突きつけた“悪”への誘惑猗窩座の物語に惹かれるのはなぜか？ 累計発行部数2億2000万部を突破した吾峠呼世晴による同名漫画が原作のアニメ『鬼滅の刃』。家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため、鬼殺隊へ入隊する