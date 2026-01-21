21日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は9009枚だった。うちプットの出来高が4966枚と、コールの4043枚を上回った。プットの出来高トップは4万8000円の457枚（20円安360円）。コールの出来高トップは6万円の777枚（8円安41円）だった。 コールプット 出来高前