18日の本拠地バルセロナ戦で先発出場し、後半24分に負傷交代した日本代表MF久保建英（レアル・ソシエダ）について、クラブは翌19日に「検査の結果、左ハムストリングの筋肉に損傷が確認された。回復状況によって出場可否が決定される」と発表した。6月から始まる北中米W杯への影響が心配されている。 ■「回復状況によって出場可否」 久保はバルセロナ戦の後半、縦パスを追ってスプリントをかけたところでピッチに倒れ込んだ。左