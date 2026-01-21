中国メディアの快科技によると、中国の自動車メーカーは2025年12月に欧州乗用車市場で前年同月比126％増の10万9864台を販売し、単月で初めて10万台の大台を突破した。25年12月の欧州乗用車市場の販売台数は前年同月比7．6％増の115万台。中国メーカーのシェアは前年同月の4．5％から2倍余り増えて9．5％に達した。中国メーカー全体の年間販売台数は前年比99％増の81万982台で、市場シェアは前年の3．1％から6．1％へとほぼ倍増した