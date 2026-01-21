JR西日本は、あす22日始発から運転を取りやめる区間を発表しました。大雪の影響です。始発から終日にわたって運転を取りやめるのは以下の線区です。・北陸線長浜―敦賀・湖西線近江舞子ー近江塩津・山陰線園部ー鳥取・舞鶴線綾部ー東舞鶴・播但線寺前ー和田山・加古川線西脇市ー谷川あさって23日の始発から遅れや運転取りやめの可能性があるのは現段階で以下の線区です。・北陸線長浜―敦賀・湖西線近江舞子ー