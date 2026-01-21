元WBO世界バンタム級王者のジェーソン・モロニー（34＝豪州）が21日までに更新されたYouTubeチャンネル「格闘キャスト」にゲスト出演。井上尚弥VSジェシー・“バム”・ロドリゲスの夢の一戦について言及する場面があった。昨年12月27日にサウジアラビアで行われた「THERINGV:NIGHTOFTHESAMURAI」の大会前後で、ボクシング業界では「モンスターVSバム」と期待する声が上がった。「THERINGV:NIGHTOFTHE