24Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡ÖÂè1²ó¾®ÁÒ¶¥ÇÏ¡×¤òPR¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¾®ÁÒ¶¥ÇÏ2026¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ÎHKT48¡¦»ÔÂ¼°¦Î¤¤È¥¿¡¼¥Õ¥£¡¼¤¯¤ó¤¬¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÀ¾ÉôÁí¶É¤òË¬¤ì¤¿¡£3·î1Æü¤Þ¤Ç¤ÎÅÚÆü¤Ç·×12Æü´Ö¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¾®ÁÒ¤ÎÅß¶¥ÇÏ¡£3¤Ä¤Î½Å¾Þ¥ì¡¼¥¹¤òÃæ¿´¤ËÇ®Àï¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤ë¡£¾®ÁÒÂç¾ÞÅµ¡ÊG3¡Ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë2·î22Æü¤Ë¤Ï¿¹¹áÀ¡¤¬Íè¾ì¡£¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢É½¾´¼°¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤âÌ³¤á¤ë¡£Â¾¤Ë¤â¥°¥ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡¢¡È¿ä¤·¤Ì¤¤¡É¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý