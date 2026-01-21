◇大相撲初場所11日目（2026年1月21日両国国技館）1年半ぶりに幕内復帰した東前頭16枚目の朝乃山（31＝高砂部屋）は東6枚目の平戸海（25＝境川部屋）との3敗対決を制した。幕内で勝ち越すのは西前頭筆頭で9勝6敗だった24年春場所以来11場所ぶり。また、優勝争いトップを1差で追う展開だ。右の相四つで、立ち合いすぐに右四つ。左で抱える形から右を深く差し込んで相手の左前みつを切った。そして深かった左上手を浅い位置