スターマー英首相（右）と握手する高市首相＝2025年11月、南アフリカのヨハネスブルク（共同）日英両政府はスターマー英首相が就任後初めて31日に来日し、高市早苗首相と会談する日程で調整に入った。複数の日本政府関係者が21日、明らかにした。経済安全保障や防衛分野を含む幅広い協力を確認する。日本側は対中国戦略も擦り合わせたい考え。英首相の来日は広島で先進7カ国首脳会議（G7広島サミット）が開かれた2023年5月以来と