米国が主導してパレスチナ自治区ガザの暫定統治を監督する「平和評議会」について、木原官房長官は２１日の記者会見で、トランプ米大統領から高市首相宛てに、参加を招請する書簡が届いていることを明らかにした。木原氏は、「米国や関係国とも緊密に意思疎通しつつ詳細を精査をしている」と述べた上で、参加の可否について検討を進める考えを示した。