原子力規制委員会は、柏崎刈羽原発6号機について、原子炉の起動を承認しました。東京電力は、柏崎刈羽原発6号機について、当初、20日の再稼働を目指していましたが、原子炉の起動や停止の際に使う制御棒の試験で、警報が鳴らない不具合が見つかり延期していました。東電は設定を修正した上で、確認作業を終え、原子力規制委員会は、東電からの説明を受けたうえで、再稼働を承認する「試験使用承認書」を交付したということです。こ