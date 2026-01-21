1月20日までに、女優の趣里が自身のInstagramを更新。結婚を発表後、初めて自身の姿を公開。さらに、父である俳優の水谷豊とのツーショットが披露され、話題となっている。趣里は冒頭、《みなさま、遅くなってしまいましたが…本年もどうぞよろしくお願いいたします》と新年の挨拶を綴った。ファンに感謝のメッセージを添え、《久しぶりに父とゆっくり食事を楽しみましたいろいろな話しができて、とてもいい時間でした。いつ